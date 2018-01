Schoonbroer wil lening terugbetalen met groenten 19 januari 2018

Een 63-jarige man uit Ternat is veroordeeld tot een celstraf van 4 maanden met uitstel voor partnergeweld. De man sloeg op 17 oktober van vorig jaar zijn vrouw in het gezicht. Het koppel, dat al 23 jaar getrouwd is, was in een discussie verwikkeld geraakt over een lening die de beklaagde aan de broer van zijn vrouw had gegeven. Zijn schoonbroer wilde deze immers vereffenen met groenten, terwijl de man gewoon zijn geld terugwilde. Omdat zijn vrouw de kant van haar broer koos sloegen de stoppen bij haar echtgenoot door. Twee kinderen van het gezin hadden de feiten echter zien gebeuren en belden de politie. Zij verklaarden dat hun vader al meermaals hun moeder had geslagen. De man moet dan ookals probatievoorwaarde een cursus agressiebeheersing volgen. (WHW)