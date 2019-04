Schild van slimme camera’s rond politiezone TARL is actief Tom Vierendeels

02 april 2019

17u07 0 Ternat Het cameraschild rond de vier gemeenten van de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) is actief. Veertien slimme camera’s scannen al het verkeer dat de gemeenten verlaat of binnenkomt om onder meer geseinde nummerplaten op te sporen.

“Een tweetal weken geleden vernam ik op het politiecollege dat de camera’s toen zeer recent operationeel gesteld waren”, vertelt Michel Vanderhasselt, burgemeester van Ternat en voorzitter van het politiecollege. “Er bleken wat problemen te zijn met een camera, maar ik veronderstel dat die nu wel al van de baan zullen zijn.” En de camera’s blijken ook hun nut al bewezen te hebben. “Er werd mij toen meegegeven dat de camera’s nog maar juist actief waren toen er al vooruitgang in een zaak geboekt kon worden”, luidt het. Om wat voor zaak het gaat is niet duidelijk.

De camera’s zijn geplaatst aan de grenzen met Denderleeuw, Aalst en Dilbeek, aan de op- en afrittencomplexen van de E40 in Ternat en Affligem en staan voornamelijk langs belangrijke toegangswegen. Daarbij werd rekening gehouden met al bestaande camera’s van omliggende politiezones. “Ik ben van overtuigd dat deze camera’s onze politiezone enorm gaat helpen bij het oplossen van zaken”, vertelt Vanderhasselt. “Het zijn extra ogen die de veiligheid van iedereen ten goede komen.” De camera’s worden momenteel enkel ingezet om nummerplaten te herkennen en dus niet voor trajectcontroles of als vrachtwagensluis.

De aankoop van de camera’s ging via de federale politie en kost de zone 515.000 euro. Voor het aansluiten van de camera’s op de server van de federale politie moet een eenmalige kost van 9.900 euro betaald worden en het doorsturen van de beelden naar die server komt op net geen 26.000 euro per jaar. Tot slot zal er ook een onderhoudscontract van iets meer dan 30.000 euro voor vier jaar worden afgesloten. De gemeenten kunnen dit bekostigen door middel van een achterstallige toelage van de federale overheid. De zone ontving het achterstallige bedrag van 650.000 euro in 2016.