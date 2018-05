Schepen Linda Billens zegt politiek na 24 jaar vaarwel 25 mei 2018

02u45 0 Ternat Schepen Linda Billens (LVB) zegt na 24 jaar de actieve politiek vaarwel. Ze zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen geen kandidaat zijn.

De Wambeekse Linda Billens (58) maakte altijd deel uit van de plaatselijke LVB, de partij die gedurende drie decennia de burgemeester leverde. Maar na het uiteenspatten van de LVB bleek er voor Billens niet meteen een politieke toekomst. Toch heeft dat haar beslissing niet beïnvloed. "Ik maakte 24 jaar deel uit van de Ternatse politiek, dat is genoeg geweest", zegt Linda Billens. "Ik werd destijds aangesteld door toenmalig burgemeester Gerard Platteau. En later, onder het burgemeesterschap van Ronald Parys, werd ik drie keer benoemd tot schepen. Ik ben al die mensen dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Ik heb altijd met iedereen goed samengewerkt. Dat ga ik ook tot het einde van deze legislatuur doen."





Billens treedt dus niet toe tot het project van huidig schepen Rutger Belsack die een eigen politieke beweging wil oprichten. "Ik heb gehoord dat er plannen in die richting zijn, maar volgens mij is er nog geen concreet project. Ik kom hoe dan ook niet terug op mijn beslissing. Het is tijd om te stoppen." (WDS)