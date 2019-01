Schepen Kathleen Platteau (Voor Ternat) verdwijnt uit politiek Dochter van voormalig burgemeester Gerard Platteau stopt om gezondheidsredenen Wim De Smet

17 januari 2019

14u10 0 Ternat De Ternatse schepen Kathleen Platteau (56), die bij de voorbije verkiezingen lijstduwer was bij ‘Voor Ternat’, stapt met onmiddellijke ingang uit de politiek. Platteau sukkelt met haar gezondheid. Ze staat haar mandaat af aan Timo Schoukens.

Ondanks het mooie verkiezingsresultaat, dat haar ook een zitje in het schepen-college opleverde, verlaat Kathleen Platteau onverwacht de nieuwe bestuursmeerderheid in Ternat. “Onze gehele ploeg vraagt begrip voor de moeilijke beslissing die Kathleen Platteau neemt omwille van medische redenen”, meldt woordvoerder Yo De Beule van Voor Ternat. “De coalitie steunt haar en benadrukt dat haar gezondheid op de eerste plaats komt. In samenspraak met Kathleen, de coalitiepartner CD&V en de ach-terban, schuiven we Timo Schoukens naar voor als opvolger van haar in het schepencollege. Hilde Van der Cruys neemt de plaats van Kathleen in als ge-meenteraadslid.”

Kathleen Platteau zelf was niet bereikbaar voor een reactie. Platteau sukkelt al een tijdje met ernstige hartkloppingen. “Ze stapte met haar probleem naar de dokter en die raadde haar meteen aan om een punt te zetten achter haar poli-tiek engagement”, luidt het bij de familie. “Kathleen moet nu luisteren naar haar lichaam en heel even aan zichzelf denken. Zij doet eigenlijk drie beroepen tegelijk. Kathleen werkt in het MPC Sint-Franciscus en is daarnaast ook actief als zelfstandige in een verzekeringsmaatschappij. Daar ook nog eens politiek bovenop doen, dat is te veel van het goede.”

Gerard Platteau

Kathleen Platteau is de dochter van voormalig burgemeester Gerard Platteau die van 1977 tot 2000 de Ternatse sjerp droeg. Ook met de gezondheid van de oud-burgemeester gaat het niet zo goed. De man werd opgenomen in een woonzorgcentrum.

Bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen behaalde Kathleen Platteau 696 voorkeurstemmen op de lijst Voor Ternat. In de vorige legislatuur was ze ook al schepen, onder meer bevoegd voor sport.

Platteau neemt al 18 jaar deel aan de plaatselijke politiek. In 2000 raakte ze een eerste keer verkozen, maar toen stond ze haar mandaat af aan haar vader.