Schepen Borremans naar CD&V 02 mei 2018

02u25 1

Schepen Jozef Borremans staat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op de CD&V-lijst. Bij de vorige verkiezingen was hij kandidaat voor LVB, maar die partij houdt op te bestaan.





Borremans was lange tijd vakbondsman voor het ACV. "Daarom is het niet onlogisch dat ik me aangesproken voel door het programma van CD&V", vertelt hij. "Ik ben nog niet uitgeblust en wil me graag blijven inzetten voor mijn gemeente. De huidige bestuursploeg maakt onvoldoende middelen vrij voor openbare werken ook al dring ik daar al jaren op aan."





Fractieleider Vanderhasselt is blij met de komst van Borremans. "Jef is een warme volksmens, met het hart op de juiste plaats", luidt het. "Bovenal is Jef zonder twijfel de schepen die het hardste werkt. Eén telefoontje en Jef komt ter plaatse de problemen bekijken. Die daadkracht heeft onze gemeente hard nodig. Samen kunnen we meer betekenen voor onze inwoners." (WDS)