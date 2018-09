Schepen Belsack kandidaat voor lijst spagroenXL 05 september 2018

02u38 0

Huidig schepen Rutger Belsack (31), die in 2012 verkozen werd op de LVB-lijst, is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor het kartel spagroenXL. Belsack was de voorbije twee jaar bevoegd voor Vrije Tijd, Welzijn en Patrimonium. Hij komt op als onafhankelijk kandidaat en krijgt de derde plaats toegewezen. De keuze voor spagroenXL komt er op het laatste nippertje. Belsack viel, na het uiteenspatten van de LVB, zonder partij. Hij was lid van Open Vld, maar kwam in conflict met lijsttrekker Angelo Van Wilderen. Op de burgerlijst Voor Ternat bleek voor Belsack ook geen plaats meer te zijn. Bij spagroenXL ontmoet Rutger Belsack zijn collega-schepen Guido Van Cauwelaert (Groen) die lijsttrekker is. Op de tweede plaats staat nieuwkomer en rechtenstudente Christelle Ileka. De vierde plaats is voor OCMW-raadslid Nina De Coster. Huidig OCMW-voorzitter Jean Trembloy (sp.a) krijgt plaats vijf toegewezen. (WDS)