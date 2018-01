Sandra De Nil naar CD&V 02u27 0

Sandra De Nil (45), uitbaatster van de bekende binnenspeeltuin Josan in Ternat, stapt over van LVB naar CD&V. De Nil stond al twee keer op de LVB-lijst. In 2012 klokte ze af op 505 voorkeurstemmen en werd ze OCMW-raadslid. Ook Patrick Platteau, de neef van oud-burgemeester Gerard Platteau, sluit zich aan bij CD&V. (WDS)