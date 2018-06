Rode Duivels op de voet te volgen op twee grote schermen 06 juni 2018

02u55 0 Ternat Cafébazen Timo Schoukens en Jellen Aeyels gaan de wedstrijden van de Rode Duivels uitzenden op een groot scherm op het kerkplein van Sint-Katherina-Lombeek. Ze gaan zo de concurrentie aan met het andere grote scherm aan het gemeentehuis.

Twee jaar geleden organiseerden de cafébazen het grootscherm in samenwerking met de bazen van café Manu, tegenover het gemeentehuis. "We kozen toen voor de parking van de sporthal", vertellen Timo en Jellen. "Maar die parking is door de renovatiewerken van het zwembad niet klaar. Dus moesten we uitwijken naar een andere plek. Café Manu werkt nu samen het project 1719 en zij gaan samen een groot scherm aan het gemeentehuis plaatsen. We blijven beste vrienden, maar wij hebben wel gekozen om dan ons eigen scherm in Lombeek op te stellen."





600 supporters

In 2016 lokten de voetbalwedstrijden tot 3.000 voetbalfans. "Nu zal de peer in twee moeten", beseffen Jellen en Timo. "We hopen toch op 600 of 700 trouwe supporters. Het kerkplein wordt een gezellige plaats om de voetbalwedstrijden te volgen. We hebben foodstands en ook de zaakvoerders van Frituur Loemmek doen mee. En op maandag 18 juni, de eerste wedstrijd van de Rode Duivels, organiseren we ook een after-workparty."





De wedstrijden van de Rode Duivels vinden plaats op 18, 23 en 28 juni. De toegang tot de grote schermen, zowel aan het Gemeenteplein als op het Kerkplein, is gratis.





(WDS)