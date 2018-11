Rode brievenbus in Nieuwbaan verdwijnt WDS/VDCL

21 november 2018

Bpost gaat de rode brievenbus in de Nieuwbaan verwijderen. De voorbije vijftien jaar is de hoeveelheid in de rode brievenbussen gedeponeerde brieven met meer dan de helft gedaald. In Ternat staan er nu nog twaalf rode brievenbussen: acht in Ternat, drie in Sint-Katherina-Lombeek en twee in Wambeek. De ingreep door Bpost in Ternat blijft beperkt: enkel de brievenbus aan de Nieuwbaan 90 in Ternat zal verdwijnen. Verder beschikt Ternat over een permanent postkantoor langs de Gemeentehuisstraat in Ternat en twee punten waar postzegels kunnen gekocht worden en postpakjes kunnen afgehaald worden.