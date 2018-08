Raadslid Sven De Paepe trekt N-VA-lijst 08 augustus 2018

N-VA Ternat trekt op 14 oktober naar de kiezer met gemeenteraadslid Sven De Paepe (52) als lijsttrekker. De Paepe is de oprichter en eerste voorzitter van de N-VA-afdeling en zetelt ook al 9 jaar in de gemeenteraad. Hij werkt als zelfstandig IT'er. De tweede plaats is voor advocate Sophie Claeys (35). Sales engineer Kristof De Leeuw (36) krijgt de derde plaats toegewezen. De N-VA wil, na het uiteenvallen van de LVB, graag uit de oppositie breken. "We gaan op eigen kracht naar de kiezer en recupereren geen mensen uit andere partijen", meldt Sven De Paepe. "Onze lijst telt nog een primeur voor Ternat want voor het eerst maken de vrouwen de meerderheid uit." (WDS)