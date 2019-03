Qmusic-dj Heidi Van Tielen steekt voor een dag handje toe in hondensalon Vacht & Bont Michiel Elinckx

15u58 0 Ternat Vanochtend was er een opmerkelijke ‘interim’ te gast bij hondensalon Vacht & Bont. Niemand minder dan Qmusic-dj Heidi Van Tielen stak de handen uit de mouwen en draaide een dag mee in het hondensalon.

Van Tielen gaat iedere dinsdag op pad om het beroep van een luisteraar live te ontdekken en mee de job uit te oefenen in de rubriek ‘Heidi @ Interim’. Deze ochtend streek ze neer aan de Assesteenweg in Ternat, waar hondentrimmer Vacht & Bont gevestigd is. Samen met uitbaatster Dorien De Leeuw verzorgde ze voor een dag honden die in het salon een grondige schoonmaakbeurt kregen. Tijdens het uitvoeren van de interimjob bracht Van Tielen live-verslag uit aan haar vaste ochtendcollega’s Sam De Bruyn en Wim Oosterlinck. “Ongelooflijk hoe braaf de honden zijn”, vertelt Van Tielen tijdens de radio-uitzending. “Werkelijk alles hebben we een stevige opknapbeurt geven: van de vacht tot de pootjes van onze viervoeter.”