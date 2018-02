Protest tegen bioscoopcomplex zwelt aan met spandoek aan rotonde 19 februari 2018

02u26 18 Ternat Het protest tegen de komst van een bioscoopcomplex op de voormalige Ikea-site wordt zichtbaar.

Tegenstanders van het project plaatsten het voorbije weekend een groot spandoek op de rotonde aan de industriezone, de toegangsweg tot The Leaf, het shoppingcenter met bioscoop. De initiatiefnemers roepen alle inwoners op om bezwaar in te dienen tegen de plannen.





Projectontwikkelaar Redevco wilde oorspronkelijk alleen een shoppingcenter met restaurant bouwen op de plaats waar vroeger de Ikea stond. Maar in een aanvullende vergunningsaanvraag werd vorige maand ook gewag gemaakt van een bioscoopcomplex met elf zalen. Redevco zelf geeft vanavond (maandag) meer uitleg op een informatievergadering die plaats heeft in het gemeentehuis. Het belooft een pittige avond te worden want heel wat inwoners van Ternat vrezen voor bijkomende files en verkeersellende. (WDS)