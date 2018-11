Premier Michel opent nieuwe spoorlijn Brussel-Denderleeuw 10 jaar lang een van de grootste bouwwerven van het land Wim De Smet

28 november 2018

14u15 12 Ternat Premier Charles Michel heeft vanmiddag de nieuwe spoorlijn tussen Brussel en Denderleeuw plechtig geopend. Het gaat om de drukste spoorlijn van het land. De werken namen 10 jaar in beslag en kostten 540 miljoen euro.

Niet alleen premier Michel maar ook zijn minister van Mobiliteit François Bellot waren van de partij in Sint-Katherina-Lombeek om de nieuwe spoorlijn in te huldigen. De werken aan de 15 kilometer lange spoorlijn gingen in april 2008 van start. Het voorbije decennium werd 1,5 miljoen ton aan steenslag aangebracht. De vernieuwde bedding telt 100.000 dwarsliggers en 1.200 nieuwe leidingpalen. Infrabel installeerde ook 80 nieuwe seinen, 200 veiligheidsbakens en 28 seinketen langs de nieuwe sporen.

“We hebben deze werken uitgevoerd terwijl de twee middelste sporen permanent in dienst bleven, en dat is echt wel uniek”, zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel. “In januari 2016 werden de nieuwe buitenste sporen in gebruik genomen en zijn we begonnen met de modernisering van de middensporen. We zijn nu drie jaar later en de volledige spoorverbinding is vernieuwd.”

Het spoortraject tussen Brussel en Denderleeuw is het drukte van het land. Ze doorkruist de gemeenten Anderlecht, Dilbeek, Ternat en Liedekerke. “Dagelijks komen hier 275 treinen voorbij, in beide richtingen. Tijdens de spitsuren kan het aantal oplopen tot 25 treinen per uur”, weet de woordvoerder.

De uitbreiding naar vier sporen maakt deel uit van het bekende Gewestelijk Expresnet (GEN). “Het GEN moet het spoorverkeer richting hoofdstad optimaliseren”, vervolgt Petit. “We hebben 540 miljoen euro in dit project geïnvesteerd. Deze investering moet de veiligheid, de stiptheid, de capaciteit en dus ook de mobiliteit verbeteren.”

De vernieuwing van de spoorlijn was gedurende 10 jaar een van de grootste bouwwerven van het land. “Niet alleen werden de sporen uitgebreid en vernieuwd, er werd ook aandacht besteed aan duurzaamheid en milieu. We plaatsten geluidsschermen over een afstand van 8 kilometer. Langs het spoortraject kwam ook een fietsroute. Een daarbovenop hebben we nog eens 20 hectare aan spoorbermen aangeplant.”

Premier Michel toonde zich tevreden met de vernieuwde lijn. “En dit is nog niet het einde van het verhaal”, sprak de premier. “In de toekomst gaan we nog meer investeren in ons spoornetwerk. We blijven ons inzetten voor een betere mobiliteit, waarbij ook het klimaat van groot belang is.”

De treinreiziger zelf zal vanaf 9 december de vernieuwing van de spoorlijn kunnen waarnemen. Vanaf die dag is de nieuwe dienstregeling van kracht en zullen de treinen beter gespreid over de vier sporen kunnen rijden. In een later stadium komen er nog verbeteringen aan de inrit van Brussel-Zuid.