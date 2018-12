Postbedeling in de soep door tekort aan postbodes Bpost start extra rekruteringscampagne voor verdeelcentrum Ternat Wim De Smet

12 december 2018

17u05 10 Ternat Het regent klachten over de postbedeling vanuit het verdeelcentrum in Ternat. Er zijn te weinig postbodes waardoor in heel wat straten geen of weinig brieven en pakjes bedeeld worden. Het verdeelcentrum in Ternat bedient de inwoners van Asse, Affligem, Liedekerke, Dilbeek, Roosdaal en Ternat zelf. Bij Bpost erkent men dat er ernstige problemen zijn.

De klachten over de gebrekkige postbedeling vanuit Ternat slepen al enkele weken aan. Maar sinds deze week is de situatie nog erger geworden en komt er in sommige buurten vaak helemaal geen post meer in de brievenbussen. De 180 postbodes in Ternat staan elke dag in voor de postbedeling van meer dan 120.000 inwoners. Maar door een tekort aan postbodes kunnen sommige rondes niet bedeeld worden. En door de hoge werkdruk, kampt het verdeelcentrum ook met een hoger aantal afwezigheden door ziekte.

Johan Van Gestel uit Ternat trok zijn stoute schoenen aan en stapte naar de ombudsman van Bpost. “Ik krijg op 3 van de 5 dagen geen post in de bus”, zegt Van Gestel. “Ik hoor verhalen van sommige bedrijven die dagen geen post meer krijgen om vervolgens plots een stapel zendingen binnen te krijgen waaronder heel wat aangetekende brieven. Als men bij de Post niet op een normale manier brieven of pakjes kan bezorgen, dan zijn we stilaan in een bananenrepubliek beland.”

Volgens Van Gestel zijn er gewoon te weinig postbodes aan de slag in het verdeelcentrum in Ternat. “Ik hoor dat van postbodes met wie ik een praatje maak”, zegt hij. “Door de onderbezetting moeten veel postbodes om 5 uur ’s ochtends beginnen en vervolgens doorwerken tot 5 uur in de namiddag. Die situatie is onhoudbaar. Ik denk dat de managers bij Bpost wel voldoende verdienen maar dat de mensen die moeten instaan voor het eigenlijke werk, brieven bedelen, maar povertjes betaald worden. En die mensen moeten in ruil voor dat povere loon ook nog eens omgaan met stress en werkdruk. Op die manier kan je niemand meer vinden voor deze job.”

Bij Bpost erkent men de problemen bij het verdeelcentrum in Ternat. “We hebben moeite om de vacatures in Ternat in te vullen”, zegt woordvoerster Barbara Van Speybroeck van Bpost. “Wat het verdelen van pakjes betreft, valt het probleem nog mee, omdat we hier tijdelijke medewerkers kunnen inschakelen. Maar voor het verdelen van brieven hebben we postbodes nodig. En die vinden we momenteel in onvoldoende mate.”

Volgens Bpost wordt hard gezocht naar een oplossing. “Ternat blijft voor ons een moeilijke regio om mensen te rekruteren omdat het werkaanbod hier groter is dan de vraag”, zegt Van Speybroeck. “We kampen hier met grote concurrentie van andere spelers op de markt. We werven nu al mensen aan die geen rijbewijs hebben en die we met de fiets op pad sturen.”