Politiezone krijgt veertien slimme camera's Bestuur hoopt cameraschild eind dit jaar operationeel te hebben TOM VIERENDEELS

10 maart 2018

11u51 2 Ternat De politiezone TARL wil de vier gemeenten van de zone beschermen met een veertien camera's tellend schild. De zone en de gemeentebesturen hopen de camera's nog eind dit jaar operationeel te hebben. In een eerste fase zullen de slimme camera's niet gekoppeld worden aan trajectcontrole of een vrachtwagensluis.

Het project van de slimme camera's voor de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) begon halfweg vorig jaar op volle toeren te draaien. Er werd op zoek gegaan naar geschikte locaties, er werden gesprekken gevoerd met omliggende steden en gemeenten en de aankoop zelf moest uiteraard ook nog bekeken worden. De kogel is nu eindelijk door de kerk en het plan werd donderdagavond goedgekeurd door de politieraad. Via de federale politie zal de zone nu veertien camera's aankopen, goed voor een kostprijs van ongeveer 515.000 euro, exclusief btw. Voor het aansluiten van de camera's op de server van de federale politie moet een eenmalige kost van 9.900 euro betaald worden en het doorsturen van de beelden naar die server komt op net geen 26.000 euro per jaar, beiden eveneens zonder btw. Tot slot zal er ook een onderhoudscontract van iets meer dan 30.000 euro voor vier jaar worden afgesloten.





"Veel geld, maar we kunnen dit bekostigen door een achterstallige toelage van de federale overheid", weet Christine Hemerijckx (CD&V), burgemeester van Roosdaal en voorzitter van de politieraad. "Die bedraagt bijna 650.000 euro en het geld ontvingen we in 2016." Politiezones moeten alle boetes doorsturen naar één pot, waarna elke zone een deel ervan uitgekeerd krijgt. Dat geld had TARL dus nog te goed. "Er werd getwijfeld dit bedrag te verdelen onder de vier gemeenten, maar aangezien het geld afkomstig is van maatregelen om de veiligheid te verhogen en dan ook dient om de veiligheid te verhogen, besloten we hiermee het cameraschild te bekostigen."





De veertien locaties liggen intussen ook vast. Zo komen er ANPR-camera's aan de grenzen van Affligem en Liedekerke met Denderleeuw, aan de op- en afritten van de E40 in Affligem en Ternat, de Ninoofsesteeweg, Assesteenweg en grenzen van Ternat met Dilbeek. Aan andere invalswegen wordt het verkeer al gescand door reeds bestaande camera's van omliggende gemeenten en steden. "Nu volgen er nog verschillende stappen", gaat Hemerijckx verder. "De verschillende gemeenteraden moeten het plan nog goedkeuren en nadien volgen nog technische zaken zoals bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen, de plaatsing en bekabeling enzovoort. We streven ernaar alles eind dit jaar operationeel te hebben."





De camera's zullen voorlopig enkel tegen criminaliteit ingezet worden. "We willen de ophelderingsgraad van bijvoorbeeld inbraken verhogen op deze manier", vertelt de voorzitter. "Trajectcontrole en een vrachtwagensluis zijn dus nog niet de eerste intenties. Uiteraard kan het schild naar de toekomst toe uitgebreid worden na evaluatie. Het voertuig met ANPR-camera's zal ook nog altijd ingezet worden, wat het voordeel heeft onmiddellijk over te kunnen gaan tot een onderschepping."





KADERSTUK





Door het project van de slimme camera's krijgt het politiepersoneel meer werk op de schouders, waardoor een aanvulling van het personeel noodzakelijk was. Vorig jaar werden al twee vacatures voor inspecteurs bij de verkeersdienst goedgekeurd. Door interne verschuivingen worden nu twee inspecteurs voor de interventiedienst gezocht, samen met twee hoofdinspecteurs. Daarnaast zal de politie ook kunnen rekenen op een aspirant-inspecteur die na het afronden van de basisopleiding toegewezen zal worden aan het korps.