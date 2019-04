Politie schenkt deze maand meeste aandacht aan foutparkeerders in Ternat Tom Vierendeels

18u16 0 Ternat Foutparkeerders in Ternat zijn gewaarschuwd: burgemeester Michel Vanderhasselt heeft de politie gevraagd hier deze maand topprioriteit aan te geven. Het asociale gedrag loopt volgens hem de spuigaten uit.

“Voornamelijk aan het postkantoor zien we vaak mensen met twee wielen op het voetpad geparkeerd staan”, vertelt Vanderhasselt. “Onbegrijpelijk hoe mensen er soms een loopje mee nemen. Nochtans heeft het postkantoor achteraan een parking voor twintig wagens ter beschikking, maar volgens de overtreders ais het altijd “maar voor even”. Als burgemeester en samen met het volledige bestuur willen we alle kleine storende problemen in onze gemeente graag zien verdwijnen om de verzuring tegen te gaan.”

Een sensibiliseringsperiode is er niet. “Omdat het niet om een gewijzigde situatie gaat en het altijd al verboden geweest is”, weet Vanderhasselt. “Wie niet reglementair geparkeerd staat krijgt onmiddellijk een boete. Het is niet zo dat we een heksenjacht geopend hebben en daarom waarschuwen we de mensen wel onder meer via sociale media. De actie start woensdag 3 april en de politie blijft er tot het einde van april verhoogde aandacht aan schenken.”