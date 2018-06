Peuk mag niet meer op straat INTRADURA GEEFT GRATIS ZAK-ASBAKJES WEG GEMEENTE DREIGT MET GAS-BOETE WIM DE SMET

23 juni 2018

02u29 0 Ternat Afvalbedrijf Intradura lanceert een campagne om het aantal sigarettenpeuken op straat terug te dringen. De komende weken krijgen rokers een gratis 'pocketasbak'. En aan rioolputjes, waar nogal wat peuken in verdwijnen, wordt de boodschap 'Hier begint de zee' aangebracht.

'Peuk in de pocket. Niet op de grond.' Dat is de lijfspreuk van de nieuwe campagne die gevoerd wordt in 19 gemeenten in Halle-Vilvoorde. Intradura benadrukt dat de sigarettenrestjes minder onschuldig zijn dan ze lijken. "Rokers zijn er zich zelf niet van bewust maar 1 peuk vervuilt maar liefst 500 liter water", zegt Inge D'Hoe, deskundige afvalpreventie bij Intradura. "Bovendien is het voor de afvalopruimers ook een ellende om die peuken, met een grijpertje, stuk voor stuk op te rapen. Dat kost de gemeentebesturen dus heel wat geld."





Intradura lanceert daar om de gratis pocketasbak. Een plastic asbakje dat hermetisch af te sluiten is. Er worden maar liefst 12.000 exemplaren verdeeld in 70 krantenwinkels. "We willen de rokers vooral een alternatief bieden", zegt D'Hoe. "Overal asbakken plaatsen is ook niet haalbaar. Een peuk brandt en ruikt slecht. En die stop je dus ook niet in je broekzak als er geen vuilnisbak in de buurt is. De deelnemende krantenwinkels reageerden alvast heel positief. Niet onlogisch want zij zien voor hun deur ook vaak sigarettenpeuken liggen."





'Hier begint de zee'

Ook de gemeentebesturen werken mee aan de actie. Zij willen de roker sensibiliseren om geen peuken meer op de grond te gooien. "En dat doen we door aan rioolputjes de boodschap 'Hier begint de zee' aan te brengen", meldt de Ternatse milieuambtenaar Jurgen Thiebaut. "Dat zal vooral gebeuren op de zogenaamde hotspots. Vooral de rioolputjes in de buurt van stations of cafés zijn voor veel rokers een favoriete plaats om hun peuk te dumpen. De peuken liggen dan wel niet op straat maar komen wel in de riool terecht."





Het startschot van de campagne werd gisteren gegeven op de Markt van Ternat. "Maar we gaan ook de boer op met onze campagne", meldt Inge D'Hoe. "Een promotieteam in peukenpak gaat deze zomer verschillende evenementen afschuimen. Zo gaan we naar Strapatzen in Ternat en naar het Vijverfestival in Dilbeek. Zaterdag starten we al met onze campagne in Wemmel waar de wedstrijd België-Engeland wordt uigezonden."





25 euro

Nog een goede raad voor rokers die op het grondgebied van Ternat verblijven: een peuk op de grond gooien, kan al snel een boete van 25 euro opleveren. "We viseerden eerder al autobestuurders die hun peuk uit het raam gooiden", zegt Thiebaut. "Voortaan gaan we ook mensen die op straat lopen daarop aanspreken. Eerst sensibiliseren natuurlijk. Maar in een tweede fase volgt er ook voor hen een GAS-boete."