Pensioen? Eerste links, door de erehaag SINT-ANGELA LAAT DIRECTEUR GUIDO NA 43 JAAR NIET ZOMAAR GAAN WIM DE SMET

29 juni 2018

02u22 0 Ternat Dat het een afscheid was om U tegen te zeggen, daar in Sint-Angela. Directeur Guido Van den Cruijce (64) beëindigde er gisteren een carrière van 43 onafgebroken jaren, maar niet zonder verrassingsfeest, tal van cadeautjes én een imposante erehaag.

De leerkrachten en 540 leerlingen waren gisterochtend niet van plan om directeur Guido zomaar met pensioen te laten gaan. Hij werd 's ochtends thuis opgepikt met een autocar, een verwijzing naar de tijd toen hij zelf als leerkracht/busbegeleider de kinderen naar huis bracht. Aan de school zelf stonden de leerlingen hem in turnuitrusting en met vlagjes in de hand op te wachten, opgesteld in een dikke erehaag waar Guido uiteraard door moest. "Dat was een plezante ontvangst", reageert de directeur. "Ik had wel iets verwacht, maar dit niet. Ik werd er zelfs een beetje emotioneel van. Ik heb ook van elke klas een kaartje in een enveloppe gekregen. En in elke enveloppe zat ook een zakje zaadjes, zodat ik volgend jaar zelf mijn groenten kan kweken. Op die manier zal ik zeker nog eens aan de leerlingen terugdenken. Echt heel fijn."





Guido Van den Cruijce heeft dan ook een knappe carrière achter de rug in Sint-Angela, waar hij in 1975 begon als leerkracht. Enkele jaren later combineerde hij het lesgeven met een functie als graadcoördinator. In 1984 was hij één van de steunpilaren achter de fusie met Sint-Jozef, die andere school in Ternat-centrum. Zelf werd hij directeur van de middenschool Sint-Angela, en onder zijn beleid werd enkele jaren geleden nog een nieuwbouw met tien vaklokalen gerealiseerd. Vorig jaar volgde ook nog de renovatie van de voormalige lagere school, alweer goed voor een uitbreiding met veertien klaslokalen.





Kinderen zien openbloeien

"Die twee bouwprojecten waren een noodzaak voor onze school", aldus Guido. "En ik ben tevreden dat het allemaal goed verlopen is. Maar ik vond het plezier van mijn beroep niet in bakstenen, maar in de leerlingen zelf. Ik zag hier soms kinderen met een aanslepend probleem: ze waren niet zo goed in een bepaald vak, of ze werden gepest,... Als ik dan zag hoe ze hun probleem overwonnen en openbloeiden... Dat gaf me altijd een goed gevoel."





Guido geeft de fakkel nu door aan Els De Brael (43). "Wat de toekomst brengt, weet ik nog niet", klinkt het. "Ik zal alleszins wel meer tijd maken voor mijn kinderen en kleinkinderen. En misschien ook af en toe een reisje meepikken. Ik zal me vooral moeten aanpassen, want ik sta al vele jaren elke dag vroeg op. De school palmde mijn hele leven in. Dat leven zal ik nu een andere draai moeten geven."