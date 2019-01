Parkeerverbod van kracht in Industrielaan: “Voetgangers riskeerden hier hun leven” WDS

11 januari 2019

18u45 0 Ternat In de Industrielaan in Ternat geldt voortaan een parkeerverbod. Die maatregel moet de veiligheid in de industriezone verhogen.

“Auto’s en vrachtwagens staan vaak langs de zijkant van de straat geparkeerd”, weet burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V). “Omdat er in de Industrielaan geen voet- of fietspaden zijn, stellen we hier vaak levensgevaarlijke situaties vast. Voetgangers die in het donker de rijweg gebruiken omdat er auto’s geparkeerd staan, we zien het hier elke dag weer. De zwakke weggebruiker riskeert hier vaak zijn leven.”

Volgens Vanderhasselt werd het parkeerverbod acht maanden geleden al goedgekeurd op de gemeenteraad. “Maar de uitwerking ervan liet al die tijd op zich wachten”, luidt het. “Nu hebben we even doorgeduwd om het parkeerverbod toch in te voeren. Komende week zullen we de foutparkeerders nog verwittigen en een briefje onder de ruitenwisser stoppen om het parkeerverbod bekend te maken. Vanaf eind deze maand volgen er boetes voor foutparkeerders.”