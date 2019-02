Ouders van peuters ontmoeten elkaar in het ‘Babycafé’ WDS

22 februari 2019

09u45 0

Het Huis van het Kind in Ternat organiseerde zopas een eerste Babycafé in de bibliotheek van Ternat. Het Babycafé is een leuk ontmoetingsmoment voor ouders en toekomstige ouders en hun kindjes tot 2,5 jaar. Het initiatief moet jonge ouders samenbrengen voor een gezellige babbel en meer informatie over gezondheid en opvoeding.

“Iedere eerste vrijdag van de maand tussen 9 en 11 uur zijn ouders welkom in de bib voor het Babycafé”, meldt schepen van Kindbeleid Christiane Servranckx (CD&V). “Terwijl de kindjes spelen, kunnen ouders ideeën uitwisselen, ervaringen delen of opvoedingsvragen stellen aan de verpleegster van Kind & Gezin. Er wordt gepraat over thema’s zoals slapen, voeding, gezondheid en voorlezen. De komende maanden staan er verschillende activiteiten op de agenda zoals een sessie babymassage; een draagdoekwandeling of een infosessie EHBO bij jonge kindjes.”

Alle activiteiten zijn gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Het volgende Babycafé gaat door op vrijdag 1 maart.