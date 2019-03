Ouders en pasgeboren kindjes huldigen nieuw stuk geboorteboomgaard in WDS

31 maart 2019

In de Reukenstraat werd vanmorgen een nieuw stuk geboorteboomgaard plechtig ingehuldigd. De gemeente plantte er 12 nieuwe perzikbomen aan. Tegelijk werden alle ouders van de kindjes geboren in 2018 plechtig uitgenodigd voor een receptie in de plantenkwekerij van Marc Vermeir, even voorbij de bekende boomgaard. “Je kan gaan betogen voor het klimaat in Brussel, maar je kan evengoed hier in onze boomgaard een extra boompje aanplanten”, sprak burgemeester Michel Vanderhasselt. Hij prees ook zijn voorganger Ronald Parys omdat die in 2006 het initiatief al nam voor de aanleg van een geboorteboomgaard. De ouders mochten nadien, samen hun kinderen, een naamplaatje ophangen aan elke boom.