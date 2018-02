Oud-CD&V'er trekt blauwe lijst 17 februari 2018

02u27 0 Ternat Gemeenteraadslid Angelo Van Wilderen zal in oktober de lijst van Open Vld Plus trekken. Dat werd donderdagavond beslist tijdens een geanimeerde bestuursvergadering.

Van Wilderen (48) kwam in 2012 nog op voor CD&V, maar die partij zegde hij vorig jaar vaarwel. Aanvankelijk om als onafhankelijke te zetelen, maar later sloot hij zich dan toch aan bij Open Vld. Hij kreeg nu 13 van de 23 stemmen achter zijn naam, en deed zo beter dan de andere kandidaat-lijsttrekkers Rutger Belsack, Hilde Van Overstraeten en Marc Faes.





"We gaan nu vooral werk maken van een sterke lijst", zegt partijvoorzitter Jean Dooms. "We willen ook fors inzetten op de jeugd, want onze partij is de enige met een echte jongerenwerking. En we willen graag deel blijven uitmaken van de bestuursmeerderheid. Geen enkele partij zal nog een absolute meerderheid behalen." (WDS)