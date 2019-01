Oppositiepartij sp.aGroen wil openbare verlichting

‘s nachts doven Wim De Smet

25 januari 2019

18u00 0 Ternat Oppositiepartij sp.aGroen wil dat de openbare verlichting in Ternat ’s nachts gedoofd wordt. De maatregel zou 127 ton CO2-uitstoot per jaar uitsparen.

Het voorstel komt van voormalig schepen Guido Van Cauwelaert en wordt op de volgende gemeenteraad mogelijk goedgekeurd. “De nachtelijke lichtvervuiling is schadelijk voor mens, dier en milieu en het is bewezen dat al die verlichting de veiligheid niet verhoogt”, zegt Van Cauwelaert. “In Staden heeft men onlangs al de lichten gedoofd en uit cijfers blijkt dat er helemaal geen toename van diefstallen of criminaliteit is.”

De nachtelijke verlichting houdt volgens Van Cauwelaert vooral nadelen in. “Het overvloedig verlichten van allerhande plaatsen en straten veroorzaakt ecologische schade. De verlichting kan ook het biologische dag- en nachtritme van mensen en dieren verstoren. Planten worden erdoor beïnvloed in hun groeiwijze.”

De verlichting heeft ook een stevig kostenplaatje waarop, volgens sp.aGroen, fors bespaard kan worden. “Eandis berekende dat het doven van de lichten tussen 23 en 5 uur een vermindering van de CO2-uitstoot met 127 ton tot gevolg zou hebben. Dat betekent dat we maar liefst 93.582 euro uitsparen.”