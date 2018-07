Open Vld strikt advocate en bedrijfsleider 11 juli 2018

Open Vld Ternat trekt naar de kiezer met advocate Aniek Bergmans (40) en bedrijfsleider Jimmy De Breucker (46). Bergmans is afkomstig uit Wambeek. Ze heeft een advocatenkantoor in Dilbeek en Halle. Zij staat vermoedelijk op de tweede plaats, maar daarover moeten de leden zich nog uitspreken. Jimmy De Breucker geniet dan weer bekendheid als eigenaar van het bedrijf Carrobel, gespecialiseerd in chapewerken. Het bedrijf telt meer dan 200 werknemers. Ook Haiko Verlinden, die als projectmanager bij Carrobel werkt, komt op de lijst van Open Vld in Sint-Katherina-Lombeek wist de partij Pierre De Bauw (70) te strikken. De Bauw speelde lange tijd een prominente rol in het bestuur van voetbalclub SK Lombeek.





(WDS)