Open VLD moet nieuwe lijst samenstellen na klacht 01 juni 2018

02u28 0 Ternat De statutaire commissie van Open VLD wil dat de lijstsamenstelling in Ternat wordt overgedaan. De beslissing komt er na een klacht van enkele partijleden tegen de aanstelling van Angelo Van Wilderen als lijsttrekker van Open VLD.

De politie heisa in Ternat houdt niet op. Na het uit elkaar spatten van de dorpslijst LVB, besliste Open VLD, dat vroeger deel uitmaakte van die LVB, om met een aparte lijst op te komen. De leden stemden op 15 februari over de lijstvorming. De stemming maakte duidelijk dat Angelo Van Wilderen, die twee jaar geleden overkwam van CD&V, de lijst van Open VLD in Ternat zou aanvoeren. Maar dat zinde enkele partijleden niet. Er werd klacht ingediend bij de nationale partijtop omdat een aantal leden, die de lijstvorming hadden goedgekeurd, niet stemgerechtigd bleken te zijn. De statutaire commissie oordeelt daarom dat de klacht gegrond is. Er moet dus een herstemming komen van de lijstsamenstelling.





Verstomming

"Ik ben met verstomming geslagen door deze uitspraak", meldt Van Wilderen. "Op de ingediende klacht staan namen ingevuld van mensen die niet eens op de hoogte waren van de klacht. Het verbaast me dat de statutaire commissie hier geen rekening mee houdt. Er werd ook klacht ingediend tegen mij persoonlijk, maar die klacht werd gelukkig ongegrond verklaard."





Of Angelo Van Wilderen alsnog lijsttrekker wordt van Open VLD, blijft nu een open vraag. "Het bestuur van Open VLD zal eerst het moeras aan intriges mogen droogleggen", luidt het. "Die onderlinge twisten doen de partij geen goed. Door deze klacht wordt onze partij ook schade toegebracht." (WDS)