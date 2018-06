Ook schepen Hilde Van Overstraeten verlaat actieve politiek 14 juni 2018

02u32 0 Ternat Na oud-burgemeester Ronald Parys en schepen Linda Billens stapt nu ook schepen Hilde Van Overstraeten (53) uit de politiek.

Hilde Van Overstraeten zat meer dan dertig jaar in de Ternatse politiek. Ze was altijd kandidaat voor de lokale LVB-lijst, waar ook de Open Vld-kandidaten toe behoorden. "Ik zette mijn eerste stappen binnen de toenmalige PVV na de vele gesprekken thuis over politiek met mijn vader Willy", vertelt Van Overstraeten. "Hij was mijn grote steun en drijfveer om als jonge vrouw actief in de politiek te stappen. Zo ging ik destijds mee op campagne met toenmalig staatssecretaris Annemie Neyts. Het was ook zij die me in 1991 vroeg om op de lijst voor de Kamer te staan."





693 voorkeurstemmen

Van Overstraeten is sinds 2000 ook provincieraadslid. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stond ze op de tweede plaats bij LVB. Ze behaalde 693 voorkeurstemmen. "Dat ik dit jaar zou stoppen als provincieraadslid, had ik eerder al bekendgemaakt. Het was mijn plan om me bij de gemeenteraadsverkiezingen nog eens tweehonderd procent in te zetten, om nadien de fakkel door te geven aan de jongeren. Maar helaas."





De LVB-lijst spatte in de voorbije legislatuur uit elkaar en Open Vld zou voortaan op eigen benen naar de kiezer stappen. Maar de uiteindelijke samenstelling van de lijst, waarbij Angelo Van Wilderen kopman zou zijn, verscheurde de partij. "Door de vele perikelen en spanningen binnen het bestuur heb ik beslist om niet deel te nemen aan de verkiezingen", klinkt het. "Ik hou niet van machtsspelletjes en ruziën."





Van Overstraeten blijft wel tot het einde van deze legislatuur aan als schepen. "Als kabinetsmedewerker van minister Maggie De Block zal ik zeker bij het politieke werk en Open Vld betrokken blijven", weet ze. "Ook het voorzitterschap van de liberale vrouwen in Ternat wil ik graag houden. Maar ik kan nu wel meer tijd besteden aan mijn man, familie en vrienden." (WDS)