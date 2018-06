Ook Bobby logeert in luxeresort VIERVOETERS VERWEND MET AIRCO, RUSTGEVENDE MUZIEK ÉN ZWEMBAD WIM DE SMET

06 juni 2018

02u55 0 Ternat Ook je trouwste vriend kan voortaan met vakantie in een luxeresort met airco, muziek én een zwembad. Niet aan de Costa Blanca, wel in de Baron Liebaertstraat. Sandra Lavers (43) en Jan Van den Bosch (38) bouwden er een gloednieuw dierenverblijf voor 56 viervoeters.

Het honden- en kattenhotel in het eeuwenoude Hof Ter Linden werd opgericht in 1998, maar na 20 jaar vonden Lavers en Van den Bosch het tijd voor vernieuwing. "We hebben het oude pension afgebroken en plannen ontworpen voor een nieuw dierenhotel", vertelt Van den Bosch. "We hebben acht paviljoenen gebouwd met telkens zeven verblijfplaatsen. Zo kunnen we de kleine en grote honden bij elkaar zetten. Rond de paviljoenen hebben we 13 speelweides aangelegd in kunstgras. De honden kunnen dus geen putten graven en zich vuil maken. In de speelweides staan zwembadjes."





Lavers en Van den Bosch hebben alles tot in het detail uitgedacht. Alle paviljoenen beschikken over automatische airconditioning en driedubbele beglazing. "Dat is vooral 's winters belangrijk", zegt Lavers. "In het paviljoen van de kleine hondjes kunnen we de temperatuur optrekken tot 24 graden. Maar grote honden voelen zich beter bij zo'n 18 tot 20 graden. Een husky vindt het echt niet leuk om in een warm hok te liggen. En als het regent, gaan de verluchtingspanelen in het dak vanzelf dicht."





De dieren krijgen in hun verblijf ook een streepje muziek te horen. "Dat maakt hen rustig", vervolgt Lavers. "Alle hokken zijn zo ingericht dat een plasje vanzelf wegloopt in de afvoergeulen. Met een hogedrukreiniger kunnen we dan de hokken poetsen. Hygiëne is heel belangrijk."





In het hondenpension werd ook een medische ruimte ingericht. "Minstens een keer per week komt de dierenarts langs voor een check-up. Dat doen we uit voorzorg. En de dierenarts kan daarom terecht in een apart lokaal dat uitgerust is met alle benodigdheden."





24 euro per dag

De kostprijs voor een verblijf werd binnen de perken gehouden. Lavers en Van den Bosch vragen 24 euro per dag per hond. "Alles inbegrepen", luidt het. "En dat is een normale prijs. In de vakanties zit het hotel bijna permanent volgeboekt. Daardoor kunnen we zelf bijna nooit op vakantie gaan. Maar dat vinden we niet erg. Voor ons is het elke dag wel vakantie."