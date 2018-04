Ontdek de mooiste plekjes met je smartphone 06 april 2018

Tien mooie plekjes in Ternat kunnen voortaan via de smartphone ontdekt worden. Het gaat onder meer om de Dreef, kasteel De Mot, De Voet van Keizer Karel, de Klapscheutmolen en kasteel Kruikenburg. Maar ook de Oxfam Wereldwinkel, de Plukplek, de Sint-Jozefkerk en 't Hol werden geselecteerd als interessante locatie. "Deze plaatsen hebben een QR-code gekregen", zegt Birgit Scheys-Thys van de Erfgoedcel. "Dankzij die code, die op een bordje staat, kunnen mensen met een smartphone extra informatie, foto's en soms zelfs geluidsfragmenten over deze plaatsen opvragen."





Ternat is de pilootgemeente voor dit nieuwe project. De codebordjes worden tijdens de Erfgoeddag, op 22 april, officieel gelanceerd.





(WDS)