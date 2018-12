Ondergrond Kruikenburg-park onderspoeld: gemeente laat nog 2 oude beuken vellen WDS

25 december 2018

Een gespecialiseerd bedrijf heeft nog twee extra bomen geveld in het Kruikenburg-park in Ternat. Dat was nodig omdat een groot deel van de keermuur van de beek zondag was ingestort. Daarom dreigde ook de oever het te begeven. Zondag al kwam de brandweer langs om drie overhellende bomen te vellen. De bomen dreigden op de rijweg en op enkele klascontainers van het Sint-Jozefinstituut terecht te komen.

“Maandagochtend stelden we vast dat de oever, waar de bomen op geplant staan, volledig onderspoeld was”, meldt milieuambtenaar Jurgen Thiebaut. “We hebben samengezeten met de afdeling Waterlopen en het provinciebestuur. Vooral de oude, grote beuk vooraan in het park, en vlakbij de Stationsstraat, betekende een groot gevaar. We hebben beslist om die boom te rooien, samen met nog twee andere exemplaren.”

Volgens Thiebaut is defecte riolering verantwoordelijk voor de problemen. “We denken dat een rioolafvoer van de straat niet functioneerde zoals het hoort, zodat overtollig water massaal in de ondergrond terecht kwam. We gaan de komende dagen de situatie goed in de gaten houden.”