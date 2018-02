Oldtimer gaat in vlammen op 26 februari 2018

In de Kapelleveld, in het centrum van Sint-Katherina-Lombeek, is zondagnamiddag een Mercedes uitgebrand.





De oldtimer stond op de oprit van een woning, toen die omstreeks 14 uur plots vuur vatte. Wellicht moet de oorzaak gezocht worden bij een technisch defect in de motor. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur vlot onder controle, waardoor overslag naar de woning vermeden werd. De eigenaar had de wagen naar verluidt nog maar een week, en zou er ook nog maar één keer mee gereden hebben. Gewonden vielen er niet. (TVP)