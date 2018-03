NMBS wil geen blauwe zone op eigen parking 03 maart 2018

02u30 0 Ternat De NMBS en het gemeentebestuur van Ternat zijn het niet eens over het betalend gebruik van de stationsparking in Essene-Lombeek. De gemeente voerde hier vorige week betalend parkeren in, maar de NMBS laat weten dat de parking eigendom is van de spoorwegen en dat treinreizigers er geen sikkepit moeten betalen.

Het gemeentebestuur van Ternat lanceerde tien dagen geleden een nieuw parkeerregime omdat de druk op de stationsbuurten te groot werd. Eén van die maatregelen was het invoeren van betalend parkeren en een blauwe zone aan het station Essene-Lombeek. Maar de NMBS gaat daar niet mee akkoord. "De parking in Lombeek is eigendom van de NMBS en daar hoeven de treinreizigers niet te betalen", meldt NMBS-woordvoerder Bart Crols. "Om dat duidelijk te maken, hebben we honderden flyers verspreid zodat de treinreizgers goed weten dat ze hier gratis mogen parkeren."





Rond de tafel met NMBS

Burgemeester Luc Wachtelaer, die ook bevoegd is voor mobiliteit, is niet zo opgezet met de flyers van de NMBS. "We hadden ons parkeerreglement besproken met B-Rail, maar dat is niet hetzelfde als de NMBS", zegt Wachtelaer. "De parking is inderdaad eigendom van de NMBS, maar maakt wel deel uit van de 'kleine wegenissen' waardoor het onderhoud vanzelf wordt overgedragen aan de gemeente. Daarom mogen wij hier ook een blauwe zone inrichten." Wachtelaer wil zo snel mogelijk rond de tafel met de NMBS om de hele zaak uit te klaren. "Ik ga hier geen welles-nietesspel van maken", zegt hij. "We moeten zo snel mogelijk een akkoord bereiken. We waren sowieso niet van plan om bestuurders tot 19 maart niet te beboeten. Als het twistpunt met de NMBS blijft bestaan, kunnen we die termijn nog uitbreiden tot alles duidelijk is." (WDS)