Nieuwe parking in Brusselstraat is alternatief voor blauwe zone 27 juni 2018

In de Brusselstraat in Ternat werd gisteren een gloednieuwe parking voor 16 wagens geopend. De parking moet een alternatief bieden voor langparkeerders want vanaf midden juli wordt op de Markt een blauwe zone ingevoerd.





"Vanaf dan zullen automobilisten hun auto maximum 3 uur mogen achterlaten op het marktplein", meldt schepen van Openbare Werken Jozef Borremans. "Daarom maken we hier een nieuwe parking, zodat werknemers van bedrijven of winkels uit de buurt hier terecht kunnen. Zij zijn het die nu vaak hun auto een hele dag op de Markt stallen. De nieuwe parking bevindt zich op slechts 250 meter van de Markt."





De parking werd gerealiseerd op grond die eigendom is van Aquafin. "We mogen dit perceel gratis gebruiken", luidt het. "De parking werd aangelegd in betondallen. Dit is trouwens ook een ideale pendelparking want de bussen van De Lijn stoppen hier." (WDS)