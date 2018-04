Nieuwe horecazaak op Markt 26 april 2018

Het Marktplein in Ternat is een horecazaak rijker. Het gaat om de tearoom 'Crème de la crème', die vorig weekend voor het eerst de deuren geopend heeft.





Je kan er uiteraard terecht voor de klassieke tearoom-kaart, maar er wordt ook dagelijks een lunch aangeboden. Crème de la crème opende de deuren naast café Windsor en is op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 10.30 uur tot 20 uur. Op zaterdag en zondag is dat van 11 tot 20 uur. Dinsdag is de sluitingsdag. (VDCL/WDS)