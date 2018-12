Nieuwbaan krijgt nieuwe asfaltlaag: verkeer moet omrijden WDS/VDCL

05 december 2018

Van maandag 10 tot en met vrijdag 21 december worden op de Nieuwbaan in Sint-Katherina-Lombeek asfalteringswerken uitgevoerd. Het verkeer zal moeten omrijden en dat is ook het geval voor de bussen van De Lijn. Bus 116 (Ternat-Brussel-Noord) zal tijdens de duur van de werken de haltes School en Dahlia niet bedienen. Er is een vervanghalte Klimop voorzien. Bus 213 (Aalst-Ternat-Asse) zal niet kunnen stoppen aan de haltes Bosstraat en School. In de Bosstraat worden twee vervanghaltes voorzien.