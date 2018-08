Nieuw asfalt 24 augustus 2018

Vandaag wordt er gewerkt in de Terlindenstraat en zal er ook nog asfalt gegoten worden in de greppel aan de Borredam. De werken zijn het sluitstuk van een hele week asfalteren in de gemeente. Er is nog een omleiding voorzien via Statiestraat, Keizerstraat, De Feyterstraat en een deel van de Terlindenstraat. Ook in de Keizerstraat, de Gemeentehuisstraat en de Van Overstraetenlaan werd er de voorbije dagen nieuw asfalt gegoten. (BKH)