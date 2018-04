Nachtmis viert 15de verjaardag 26 april 2018

02u30 0

Timo Schoukens, zaakvoerder van café De Nachtmis in Sint-Katherina-Lombeek, viert komend weekend de vijftiende verjaardag van zijn kroeg. Vier dagen lang zal er heel wat te beleven zijn. De festiviteiten beginnen morgen met een grote soundmixshow. Zaterdag is er een optreden van The Stone Age Queens, gevolgd door een fuif. Zondag staat er een aperitiefconcert van The Glorious Gentlemen's Club op de agenda. De vierdaagse wordt op maandag 30 april afgesloten met een Vlaamse Avond.





(WDS)