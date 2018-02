Musate organiseert Boerenpensenkermis 07 februari 2018

Harmonieorkest Musate uit Ternat organiseert volgend weekend de jaarlijkse Boerenpensenkermis. Plaats van afspraak is het parochiehuis in de Kloosterweg. De keuken is op vrijdag 16 februari open van 17.30 uur tot 20.30 uur. Zaterdag is dat van 17 uur tot 20.30 uur, en zondag van 11.30 uur tot 18.30 uur. Ook op maandag 19 februari kan je er nog terecht, van 12 uur tot 14 uur en van 17 uur tot 20 uur.





(WDS)