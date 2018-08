Midzomer Wambeek trotseert tropische temperaturen 06 augustus 2018

Midzomer Wambeek heeft een vlekkeloze 25ste editie achter de rug. Ondanks het uitblijven van het vuurwerk kon de organisatie rekenen op duizenden bezoekers.

Midzomer Wambeek begon vrijdagavond met de traditionele schuimparty. Onder meer Je Broer zette de tent in vuur en vlam. Een dag later was Stan Van Samang de hoofdact. Hij trad op voor meer dan duizend toeschouwers. De laatste dag werd afgetrapt met het traditionele mosselfestijn. Al erg vroeg kwamen de mensen naar de feesttent om de mosselen te proeven. Om de tropische temperaturen tegen te gaan, werden extra ventilatoren ingezet voor verkoeling. 's Namiddags was er het straattheater Strapatzen. In het centrum van Wambeek waren er heel de middag optredens op verschillende plaatsen. Het vuurwerk moest de festiviteiten afsluiten, maar de brandweer besliste begin vorige week al om het vuurwerk af te schaffen. Door de aanhoudende hitte was het gevaar op brand te groot. De organisatie voorzag een coverband als vervanging. Midzomer Wambeek kan terugblikken op een rustige editie. Er waren geen grote problemen op te merken. (MEN)