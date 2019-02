Midwinter viert 10de verjaardag met optreden Ketnetband WDS

01 februari 2019

13u00 2 Ternat Midwinter Lombeek bestaat 10 jaar en viert dat jubileum met een kinderfestival, lekkere hapjes en optredens, waaronder dat van de Ketnetband.

“Wat begon als een alternatief voor de lokale kerstmarkt is uitgegroeid tot een vaste waarde op de feestkalender in Ternat en omstreken”, weet Geert Swaelens, een van de bezielers van Midwinter. “Ook deze jubileumeditie kondigt zich aan als een gratis dorpsfeest voor iedereen. De opbrengst wordt ook dit jaar geschonken aan de lokale Gsport werking.”

Midwinter start ook dit jaar met een dansnamiddag voor senioren op zaterdag. “Het hoofdpodium, dat terug op de originele locatie aan het rondpunt van de Kerkstraat komt te staan, brengt een gevarieerd programma voor een breed publiek en eindigt met enkele bekende lokale dj’s”, luidt het. “De feesttent wordt ingevuld met een uniek concept. Er is dan wel geen podium meer in de tent, toch zal er livemuziek worden gebracht. Aansluitend brengen de dj’s het publiek een beetje terug in de tijd met meer dan alleen maar wat muziek.”

Ook opmerkelijk is het kinderfestival Kid Winter. “We hebben kosten noch moeite gespaard voor het kinderfestival. Vanaf 15 uur is er voor de kleinsten een uitgebreid animatieprogramma met als klap op de vuurpijl het optreden van de Ketnetband.”

Meer details over Midwinter Lombeek vind je op www.midwinterlombeek.be.