Michel Vanderhasselt aan de slag als nieuwe burgemeester: "Spaarpot is leeg, maar we zullen investeren"

07 januari 2019

11u30 0 Ternat 2019 wordt het jaar van Michel Vanderhasselt (68). De nieuwe burgemeester van Ternat wil, na 18 jaar in de oppositie, zijn stempel drukken op een vernieuwd beleid. Vanderhasselt is zakenman pur sang, want naast zijn rol als burgemeester heeft de man ook nog een transportbedrijf, een paardenfokkerij, een ponystal én straks ook nog een feestzaal. “En toch zal ik er elke dag zijn voor onze inwoners.”

Voor Michel Vanderhasselt belooft 2019 een boeiend jaar te worden. De Lijst van de Burgemeesteer (LVB), die sinds 1976, in Ternat de lakens uitdeelde, spatte vorig jaar uit elkaar. Michel Vanderhasselt en zijn CD&V-ploeg werden daardoor de grootste partij bij de voorbije verkiezingen. Vanderhasselt scoorde zelf 1.583 voorkeurstemmen, het meeste van allemaal, en werd terecht de nieuwe burgemeester. “Ik heb een bijzonder jaar achter de rug”, vertelt hij. “Eigenlijk hadden we 6 jaar geleden al de LVB-meerderheid kunnen breken. Toen is dat net niet gelukt. Mijn partij verdween daardoor nog eens naar de oppositie. Nu wisten we wel degelijk dat we kans maakten om in de bestuursmeerderheid te komen. We hadden ook een goede ploeg.”

Wat wil jij straks veranderen in Ternat?

“Daarover zijn we nog in gesprek. Feit is: onze spaarpot is leeg. Tijdens de laatste commissie financiën werd dat nog eens pijnlijk duidelijk. De vorige bestuursploeg heeft voor 30 miljoen euro investeringen uitgevoerd, op een termijn van amper 8 jaar. Er werd een nieuw gemeentehuis gebouwd, een nieuw sportcentrum, een nieuwe werkliedenloods en een nieuwe OCMW-gebouw. Dat zijn stuk voor stuk mooie projecten, maar je kan die niet allemaal realiseren in zo’n korte tijdspanne.”

Met andere woorden: jullie mogen meteen besparen?

“Daar ziet het wel naar uit. Het gemeentehuis ging oorspronkelijk 5 miljoen euro kosten maar de eindfactuur bleek uiteindelijk het dubbele. Eenzelfde verhaal voor het sportcentrum. De verbouwingswerken waren geraamd op 4,2 miljoen euro. Nu blijkt dat we zelfs met 7 miljoen er niet uit komen. Op financieel vlak zitten we dus echt wel in de rats.”

De oplossing is eenvoudig: de nieuwe burgemeester gaat de belastingen verhogen.

“Dat zou de gemakkelijkste weg zijn, maar zo zit ik niet in elkaar. We zitten nu al wekelijks samen om te zien waar we geld kunnen uitsparen. Eigenlijk zouden we 3 miljoen euro per jaar moeten besparen. En ik wil niet dat die maatregelen ten koste van het personeel gaan. We moeten dus een compleet nieuwe puzzel leggen en we zullen creatief moeten zijn. Maar wie zoekt, die vindt.”

Ondanks die financiële problemen, zullen er toch nog investeringen gebeuren?

“Zeker en vast. Zo staat de aanleg van fietspaden in de drukke Fossebaan nog altijd bovenaan ons verlanglijstje. Over die fietspaden wordt al 30 jaar gepraat. Het wordt hoog tijd dat er eindelijk iets gebeurt. En we gaan ook de winkeliers en ondernemers een tegemoetkoming geven in de gemeentelijke oppervlaktebelasting.”

Heb je, ondanks die penibele financiën, nog altijd goesting in de sjerp?

“Oh ja. Ik kan niet wachten om mijn rol als burgemeester op mij te nemen. Ik moet mijn bureau in het gemeentehuis nog inrichten. Dat wilde ik pas na mijn eedaflegging doen.”

Al veel positieve reacties gekregen?

“Veel mensen zijn toch blij dat er voor het eerst sinds 1976 eindelijk eens een nieuwe wind waait door Ternat. Vergeet niet dat we hier gedurende 42 jaar eigenlijk dezelfde meerderheid hebben gehad. Dat is bijna een halve eeuw! Je ziet zoiets in bijna geen enkele andere gemeente meer. Pas op, er zijn al die jaren ook veel goede realisaties gebeurd. Alleen is de LVB zes jaar te lang aan de macht geweest. Hadden we zes jaar geleden de macht in handen gekregen, dan hadden we die mega-investeringen kunnen uitstellen of spreiden.”

Toch koos je voor een coalitie met ‘Voor Ternat’, voor veel mensen de opvolger van LVB.

“De nieuwe lijst Voor Ternat is voor mij niet de opvolger van LVB. De uittredende schepenen Kathleen Platteau en Marc Faes behoorden inderdaad tot de LVB, maar dit is toch wel een nieuw concept. Je kan niet iedereen beladen met een erfenis uit het verleden. We gaan er samen iets moois en vernieuwends van maken. Dat zijn we aan onze inwoners echt wel verplicht.”