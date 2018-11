Meteen aanschuiven in The Leaf Nieuw winkelcentrum mist z’n opening niet Wim De Smet

15u10 0 Ternat Op de voormalige Ikea-site heeft het gloednieuwe winkelcentrum The Leaf donderdagochtend de deuren geopend. Vijftien winkels vind je er voorlopig, en daar komt nog een bioscoopcomplex en een Burger King bij.

De bouw van het nieuwe winkelcentrum nam anderhalf jaar in beslag. Snel gerealiseerd, maar dat is niet het enige waar vastgoedbeheerder Redevco trots op is. Ook met het duurzame karakter van het winkelcentrum wordt uitgepakt. Zo werd het schroot van de oude loodsen — goed voor 50.000 ton — hergebruikt als fundering voor de parking en de gebouwen. Voorts engageren alle winkeluitbaters zich om hun impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. En dan zijn ook nog eens de helft van alle daken groendaken, wat de biodiversiteit moet verruimen.

E-tree

Blikvanger is evenwel de eerste ‘E-tree’ van België. “Die bevindt zich op de parking en telt acht zonnepanelen”, meldt woordvoerster Audrey van Ro van Redevco. “De opgewekte stroom wordt in het elektriciteitsnet geïnjecteerd, zodat mensen hier hun smartphone kunnen opladen. De zitbankjes zijn uitgerust met stopcontacten. Onderaan de E-tree werd ook een compressor geplaatst, zodat je hier ook je fietsbanden kan oppompen. Voorts telt de site ook dertig oplaadpunten voor elektrische fietsen en vier oplaadpunten voor elektrische voertuigen.” Op de parking werden ook takkenwallen, een insectenhotel en een natuurlijk labyrint met speelpark gebouwd.

In de komende week zijn er ook talrijke workshops in The Leaf. Zo kunnen bezoekers er leren tuinieren (9 november), vogelhuisjes knutselen (14 november) of ecologische poetsproducten maken (15 november).

Donderdagochtend bleken al honderden mensen de weg naar The Leaf gevonden te hebben. Zo was het aanschuiven bij de Albert Heijn-supermarkt. Bezoekers konden er aan een rad draaien, en zo een pot pindakaas of mayonaise winnen. Schoenketen Brantano stelde dan weer het concept ‘Brantano Market’ voor, waar je naast schoenen ook een uitgebreid gamma kleding vindt.

Ook meubel- en interieurgigant Leen Bakker kiest in The Leaf voor een nieuw concept. “Onze winkel in Ternat is een eerste test voor België en Nederland”, zegt filiaalmanager Yves Cottinie. “We gaan onze winkels huiselijker inrichten. Klanten moeten zich meteen in een woonkamer voelen. Onder alle meubels werden ook tapijten gelegd, zodat de mensen hier een warmer gevoel krijgen.”

De officiële opening van The Leaf wordt nog een hele week doorgetrokken. Op vrijdag 16 november is er ‘Late Night Shopping’ tot 21 uur, gevolgd door een dj-contest.