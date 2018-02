Meer dan 350 bezwaarschriften tegen bioscoop aan The Leaf 28 februari 2018

02u28 0

Op het gemeentehuis van Ternat kwamen ruim 350 bezwaarschriften binnen tegen de komst van een bioscoopcomplex op de voormalige Ikea-site. Het bioscoopcomplex maakt deel uit van de uitbreidingsplannen voor het shoppingcenter The Leaf. Naast elf cinemazalen zou er op de site ook een Burger King-restaurant worden gebouwd. Het openbaar onderzoek liep vrijdag af.





Het omstreden project lokt intussen ook reacties los bij de lokale politiek. Zo diende ook burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) van buurgemeente Asse bezwaar in tegen de plannen.





In Ternat zelf wil oppositiepartij N-VA dat er een objectieve studie wordt gemaakt over de verkeersimpact die het bioscoopcomplex kan veroorzaken.





"Het project The Leaf kan een meerwaarde betekenen maar we moeten wel vaststellen dat de Assesteenweg geen enkele uitbreiding van verkeer meer aankan", zegt raadslid Sven De Paepe. "Openbaar vervoer is zo goed als onbestaande, de fietspaden zijn een schande en intussen is er een voordurende expansie van winkels en industriezones."