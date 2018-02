Man met kinderen aan boord probeert aan politie te ontsnappen 20 februari 2018

02u29 0 Ternat Een automobilist met kinderen aan boord probeerde in Roosdaal aan een verkeerscontrole van de lokale politie te ontsnappen.

De ploegen konden het voertuig onderscheppen en stelden vast dat de man zonder geldig keuringsbewijs reed. Daarnaast werd hij ook betrapt op het overschrijden van een witte lijn en waren de kinderen aan boord niet degelijk vastgeklikt.





De politie controleerde ook langs onder meer de Brusselbaan in Affligem, de Assesteenweg in Ternat, aan het station van Liedekerke en in Roosdaal. In totaal werden 479 chauffeurs aan een ademtest onderworpen. Vijf van hen speelden hun rijbewijs kwijt voor drie of zes uur, een andere voor vijftien dagen. Daarnaast werd er ook op snelheid gecontroleerd in de vier gemeenten. Van de 1.126 gecontroleerde voertuigen gingen er 153 te snel. Tot slot werd één chauffeur betrapt op het verkeerd inrijden van een eenrichtingsstraat. (TVP)