Liselotte vermoord 'omdat hond blafte' VERDACHTE PAST VERKLARING OVER BEWUSTE NACHT OPNIEUW AAN FRANK EECKHOUT

19 januari 2018

02u33 0 Ternat Trucker Kim D.B. heeft de Zottegemse Liselotte De Coninck begin november vermoord 'omdat zijn hond begon te blaffen'. Dat vertelde D.B. maandag aan de onderzoekrechter tijdens de reconstructie van de feiten. "Hoe vaker hij zijn verklaring wijzigt, hoe beter voor ons", zegt Jef Vermassen, advocaat van de familie van het slachtoffer.

Kim D.B. had in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 november zelf naar de politie gebeld. Er zou zijn ingebroken in zijn huis in Ternat.





"Ik heb de dader betrapt en doodgeslagen", voegde de dertiger daaraan toe. De politie vond in het huis het lichaam van de 32-jarige Liselotte De Coninck. Voor de vrouw uit Zottegem kon geen hulp meer baten.





Aan het inbrekersverhaal van de 37-jarige trucker werd door de speurders niet veel geloof gehecht.Op het eerste gezicht wees er ook niets op dat het slachtoffer bij de verdachte zou hebben ingebroken. Het was de eerste keer dat de trucker en de vrouw met elkaar hadden afgesproken. Ze hadden elkaar kort daarvoor leren kennen via Facebook. Die bewuste avond zaten ze constant met elkaart te chatten tot D.B. Liselotte met zijn bestelwagen kwam oppikken bij haar oma in Brakel. De twee gingen daarna nog samen naar een danscafé in Ninove voor ze naar D.B.'s huis trokken in Ternat, vlak bij de E40.





Deze week keerden de speurders, samen met de onderzoekrechter, de dader en de advocaten van beide partijen terug naar de woning van D.B. voor de reconstructie. Het kostte de onderzoeksrechter heel wat moeite om de dader aan de praat te krijgen.





Complot

"En opnieuw diste de dader een ander verhaal op. Hij vond het verdacht dat er omstreeks drie uur 's nachts opnieuw lawaai was aan zijn woning. De nachten daarvoor was dat blijkbaar ook al het geval en ook telkens rond 3 uur. Die bewuste nacht begon volgens de dader ook plots de gsm van het slachtoffer te rinkelen en blaften zijn honden. Hij dacht aan een complot en zijn stoppen sloegen door", zegt Vermassen.





De raadsman van de familie van het slachtoffer stelt zich echter grote vragen bij de versie van de dader. "Hij paste zijn verklaring al een paar keer aan waardoor hij heel erg ongeloofwaardig overkomt. Voor ons gelden geen verzachtende omstandigheden. Die man moet veroordeelt worden voor doodstraf", besluit Vermassen.