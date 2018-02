Leerlingenraad van De Kiem krijgt spelmateriaal 21 februari 2018

De leerlingenraad van basisschool De Kiem uit Sint-Katherina-Lombeek kreeg zopas een pakket met taalstimulerend spelmateriaal overhandigd. De Kiem kreeg dat pakket van Onderwijsschepen Linda Billens omdat ze tijdens de jaarlijkse boekenkaftdag het hoogste aantal leerlingen kon engageren. Aan de boekenkaftdag namen in totaal 303 kinderen deel.





De leerlingenraad zorgde er onder meer voor dat de school nieuwe voetbalgoals kreeg. "In november verkochten we soep en schonken we de opbrengst aan Welzijnszorg. Zo droegen we ook ons steentje bij aan het goede doel."





