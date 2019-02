Leerlingen van basisschool Horizon krijgen cadeautje voor boekenkaftdag WDS

13 februari 2019

De leerlingen van de basisschool Horizon in Ternat krijgen een pakket met ‘taalstimulerend spelmateriaal’. De school krijgt dat cadeautje omdat de leerlingen zo talrijk aanwezig waren tijdens de jaarlijkse boekenkaftdag Ezelsoor die in september plaatsvond. “De leerlingen van de Horizon waren verhoudingsgewijs het talrijkst aanwezig”, luidt het. “De boekenkaftdag was overigens een groot succes. Maar liefst 476 bezoekers kwamen langs.”

De volgende boekenkaftdag heeft plaats op woensdag 4 september in jeugdclub Puls.