Leerlingen Sint-Angela zamelen 3.181 euro in voor Rode Neuzen Dag WDS

16 november 2018

14u25 0 Ternat De leerlingen van Sint-Angela in Ternat zamelden de voorbije weken maar liefst 3.181 euro in voor Rode Neuzen Dag.

De school lanceert het jaarthema ‘Waar is SAM?’. SAM staat voor Sint-Angela Mascotte, maar evengoed voor ‘samen leren’ en ‘samen leven’. “Het jaarthema daagt ons uit om verschillende actie op touw te zetten”, meldt directeur Filip Van Eesbeeck. “Daarom hebben we een tiendaagse georganiseerd voor Rode Neuzen Dag. De leerlingen maakten en verkochten popcorn, koekjes en wafels. Op de speelplaats stond een jukebox en we verkochten ook cuberdons en Rode Neuzen. En tijdens het oudercontact boden we soep te koop aan.”

De school kreeg ook één van de tien Rode Neuzenwagens. De leerlingen konden die wagen aankleden met gezichten die vol gevoelens zitten. De wagen zal naar het sportpaleis worden overgebracht voor de slotshow waar hij per opbod verkocht wordt.