Leerlingen krijgen glanzend jaarboek mee naar huis 28 juni 2018

In middenschool Sint-Angela hebben de 24 leerlingen van de redactieraad gisteren hun nieuwe jaarboek plechtig voorgesteld. Het telt liefst 120 bladzijden.





"Het is een jaarboek vol foto's, artikels en puzzels geworden", zegt begeleider Filip Geeurickx. "Elke leerling moet minstens vijf keer een foto van zichzelf in het boek terugvinden. Dit idee komt overgewaaid uit de Verenigde Staten, en het is voor de leerlingen een mooie herinnering voor later."





Het boek werd in kleur gedrukt, en alle leerlingen en personeelsleden van de school krijgen een exemplaar. Opmerkelijk: het boek bevat ook een wedstrijd waarbij de leerlingen een bluetoothspeaker kunnen winnen. (WDS)