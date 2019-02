Leegstaande slagerij wordt hippe foodmarket H2i Hilde Berger en Ignace Catry openen tweede filiaal van verswinkel Wim De Smet

27 februari 2019

18u46 0 Ternat De leegstaande slagerij in de Nieuwbaan heropent vanaf morgen (donderdag) de deuren als hippe voedingswinkel met vers vlees, groenten, kaas, bereide maaltijden en een uitgebreid assortiment aan kazen. De nieuwe winkel heet H2i en is het geesteskind van Hilde Berger en haar man Ignace Catry die twee jaar geleden al een eerste filiaal openden in het centrum van Aalst.

H2i omschrijft zich als een hippe foodmarket. Eind 2016 openden Ignace en Hilde hun winkel op de Hopmarkt in Aalst. “Ik ben handelsingenieur van opleiding maar toen ik mijn man Ignace leerde kennen, hebben we de stap gewaagd”, vertelt ze. “Naast onze winkel in Aalst, zijn we toen ook gestart met een centrale keuken in de Driesleutelstraat. Hier werken 6 mensen, waaronder 3 koks, om onze gerechten klaar te maken. Alle maaltijden worden in eigen huis bereid.”

Ook kruidenier

Omdat de zaak in Aalst goed draait, besliste het koppel om ook een tweede winkel in Sint-Katherina-Lombeek te openen. “We merken dat de mensen steeds minder vaak koken”, vertelt Hilde. “Een klaargemaakte bloemkool gaat sneller over de toonbank dat een vers exemplaar. En die lekkere maaltijden, combineren we met onze eigen slagerij. Tegelijk bieden we ook groenten, fruit en kazen aan. Ignace trekt naar de vroegmarkt om er zelf het fruit en groenten uit te kiezen dat we aanbieden aan onze klanten. Eigenlijk zijn we ook een beetje een kruidenierswinkel.”

Dat de nieuwe H2i zich in Ternat vestigt, is eigenlijk puur toeval. “Ik ben afkomstig van Roosdaal en ken hier wel wat mensen in de buurt”, vervolgt Hilde. “We zagen dat de voormalige slagerij van Walter Van Isterdael te koop stond en we hebben niet getwijfeld. De vroegere slagerswinkel was een kleine ruimte. We hebben alles fors uitgebreid. Het vroegere ateliertje werd mee opgenomen in de winkel.”

Feestpannen

Hilde en Ignace willen in Ternat ook uitpakken met hun vermaarde ‘feestpannen’. “Dat zijn eigenlijk elektrische pannen waarbij de mensen alleen nog de stekker in het stopcontact moeten steken. Na een kwartiertje is het eten klaar. In onze feestpannen bereiden we risotto of paëlla maar even goed een ander lekker gerechtje.”