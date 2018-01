Lea Holsters (98) overleden 02u40 0

In het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst is Lea Holsters-Van de Velde uit Ternat overleden. Ze was 98 jaar. Lea was in het Ternatse straatbeeld bekend als fervent wandelaarster. Elke dag trok ze er op uit voor kilometerslange wandelingen, in alle weer en wind. De laatste jaren was ze vaak vergezeld van haar dochter. Tot vorige week was Lea Holsters-Van de Velde al wandelend nog te zien in Ternat. De uitvaartmis heeft plaats op zaterdag 6 januari om 10 uur in de Sint-Katarinakerk in Sint-Katherina-Lombeek. (VDCL/WDS)